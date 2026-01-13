 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Онищенко назвал возможную причину смертей младенцев в Новокузнецке

Академик РАН Геннадий Онищенко в интервью «РИА Новости» заявил, что причиной гибели девяти новорожденных в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция.

По его словам, это распространенная проблема в тех родильных домах, где много уязвимых детей с очень низким весом. «Это бич родильных домов, когда собирается огромное количество горючего материала», — сказал специалист.

Онищенко объяснил, что в таких учреждениях могут формироваться «госпитальные штаммы стафилококков», которые нередко возникают из-за медработников с хроническими заболеваниями носоглотки и зубов.

Он подчеркнул, что массовая гибель детей за короткий период возможна только при нарушении режима работы в медучреждении — к примеру, при несоблюдении санитарных норм и правил инфекционного контроля.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин. После начала проверок Виталия Хераскова отстранили от должности. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Новокузнецк смерть Геннадий Онищенко Дети
