Путин указал на проблему рассказавшему о бренде «Я-трамвай» губернатору

На встрече в Кремле с ярославским губернатором Михаилом Евраевым президент Владимир Путин отметил, что в регионе серьезно стоит вопрос с дорогами. Глава региона согласился с оценкой и назвал это «проблемной зоной»

Владимир Путин во время встречи с Михаилом Евраевым (Фото: Администрация Президента России)

Властям Ярославской области предстоит еще много сделать, чтобы привести в порядок ситуацию с дорогами в регионе. Об этом шла речь на встрече в Кремле президента Владимира Путина с главой региона Михаилом Евраевым. Отчет о беседе опубликовала пресс-служба президента России.

Губернатор доложил президенту о ситуации с транспортом. Евраев сообщил, что по указу президента в области должно быть к 2030 году 85% нового общественного транспорта, но власти региона перевыполнили это задание: в 2026 году парк на 100% будет новым.

«Это большое количество, почти 1250–1300 единиц, причем он брендированный у нас: «Я-трамвай» — потому что Ярославская область, с буквы «Я», — «Я-автобус», «Я-электробус», медведь с секирой, это наш герб. То есть он у нас еще и очень красивый», — сказал Евраев.

«Но вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно», — ответил Путин.

Губернатор согласился с оценкой президента и заверил, что в области «огромные планы» по ремонту дорог как на региональном, так и на муниципальном уровне. «Это одна из проблемных зон у нас в регионе», — признал Евраев.