В Забайкалье возбудили уголовное дело против экс-министра ЖКХ Головинкина

Алексей Головинкин (Фото: a.golovinkin / VK)

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против бывшего краевого министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Алексея Головинкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям и было совершено из личной заинтересованности. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, в 2023 году министр, действуя из личной заинтересованности, грубо нарушил процедуру. Он не организовал обязательное казначейское сопровождение при выделении крупной субсидии в размере более 700 млн руб. одному из ООО. Деньги предназначались для газификации частных домовладений. После перевода средств подозреваемый также не проконтролировал, как они тратятся и выполняются ли работы.

В результате, как считают следователи, аффилированные с компанией лица похитили свыше 115 млн руб. Работы по переводу домов на газ фактически не проводились, а цели нацпроекта «Экология» по улучшению качества воздуха в Чите были сорваны. Действия экс-министра нанесли особо крупный ущерб бюджету Забайкальского края, который является дотационным, и нарушили права сотен тысяч жителей на благоприятную окружающую среду.

Алексей Головинкин — победитель всероссийского конкурса «Лидеры России. Государственное управление» 2022 года. Он возглавил министерство Забайкалья в сентябре 2022 года, но уволился уже в октябре 2023-го в разгар отопительного сезона. К тому моменту проект газификации, стартовавший в июне 2023 года, уже столкнулся с серьезными проблемами.

Изначально планировалось, что к концу 2024 года в Чите будет проложено около 500 км газовых сетей и подключено 13 тыс. домов. Однако сроки неоднократно срывались. Сначала их перенесли на конец 2025 года, а затем и на конец 2027-го. Причиной стали трудности с концессионером — Восточно-арктической нефтегазовой корпорацией (ВАНК), у которой не оказалось реальных возможностей для выполнения работ.

Гендиректор ВАНК Станислав Неверов был арестован в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. В мае 2025 года его приговорили к трем с половиной годам колонии за хищение более 870 млн руб. в рамках различных госконтрактов, включая строительство школ и детсадов на Дальнем Востоке. Кроме того, по делу о газификации Читы обвиняются трое субподрядчиков из Новосибирска и Читы, которые якобы похитили почти 50 млн руб.