Общество⁠,
Роспотребнадзор призвал следить за здоровьем после поездок на Кубу

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Россиянам, вернувшимся из отпуска на Кубе и других стран Карибского бассейна, должны немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов опасных вирусных заболеваний, заявили в Роспотребнадзоре.

В с телеграм-канале ведомство предупредило о сложной эпидемиологической обстановке в регионе — там активны вирусы, вызывающие лихорадки денге, Оропуш и чикунгунья.

Таже Роспотребнадзор рекомендовал туристам, направляющимся в регион, защищаться от комаров — использовать репелленты; устанавливать противомоскитные сетки и носить закрытую одежду.

Вирус, вызывающий лихорадку Оропуш, передается человеку от животных ленивцев определенными видами комаров и мушек. Весной 2024 года Министерство здравоохранения Кубы сообщило о первой в истории страны вспышке заболевания.

Переносчики лихорадки чикунгунья — желтолихорадочные и азиатские тигровые комары, лихорадки денге — от инфицированных комаров рода Aedes.

Роспортебнадзор Куба инфекции лихорадка Чикунгунья лихорадка Денге
