Мэр города в Италии заявил о необъяснимом всплеске смертности жителей

В итальянском муниципалитете Кастильон-Фиорентино в начале года произошел аномальный рост смертности, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) мэр Марио Аньелли.

По словам градоначальника, за первые девять дней января в городе с населением 13 тыс. человек зарегистрировали 14 смертей, что почти в три раза превышает средний показатель 2025 года. «Такого никогда не было, даже с COVID-19», — цитирует Аньелли Corriere Fiorentino.

Как сообщает La Repubblica со ссылкой на местные власти, часть умерших горожан была в возрасте около 60 лет и казались здоровыми. Похороны проходят непрерывно, при этом часовни и муниципальные кладбища переполнены.

Причины повышения смертности пока не установлены. Мэр отметил, что возможны случаи гриппа, но для подтверждения связи смертей с вирусными заболеваниями необходимы официальные данные от местной службы здравоохранения. По его словам, аналогичная тенденция может наблюдаться и в других муниципалитетах провинции Ареццо.

По данным муниципальных органов и двух местных похоронных бюро, на которые ссылается Corriero Fiorentino, некоторые умершие страдали неизлечимыми болезнями, включая рак, другие — пожилые люди старше 80 лет, умерли от старости или осложнений сезонных заболеваний, таких как грипп варианта K с бронхитом и пневмонией.

Источники местного издания объясняют аномальный показатель сезонными колебаниями рождаемости: периоды активных родов сменяются днями без рождений, что в долгосрочной перспективе выравнивается демографическими тенденциями.

Демографическая ситуация усугубляется отрицательным балансом: в 2025 году в Кастильон Фиорентино родились 74 ребенка при 133 смертях.