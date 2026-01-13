 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэр города в Италии заявил о необъяснимом всплеске смертности жителей

В итальянском муниципалитете Кастильон-Фиорентино в начале года произошел аномальный рост смертности, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) мэр Марио Аньелли.

По словам градоначальника, за первые девять дней января в городе с населением 13 тыс. человек зарегистрировали 14 смертей, что почти в три раза превышает средний показатель 2025 года. «Такого никогда не было, даже с COVID-19», — цитирует Аньелли Corriere Fiorentino.

Как сообщает La Repubblica со ссылкой на местные власти, часть умерших горожан была в возрасте около 60 лет и казались здоровыми. Похороны проходят непрерывно, при этом часовни и муниципальные кладбища переполнены.

Причины повышения смертности пока не установлены. Мэр отметил, что возможны случаи гриппа, но для подтверждения связи смертей с вирусными заболеваниями необходимы официальные данные от местной службы здравоохранения. По его словам, аналогичная тенденция может наблюдаться и в других муниципалитетах провинции Ареццо.

По данным муниципальных органов и двух местных похоронных бюро, на которые ссылается Corriero Fiorentino, некоторые умершие страдали неизлечимыми болезнями, включая рак, другие — пожилые люди старше 80 лет, умерли от старости или осложнений сезонных заболеваний, таких как грипп варианта K с бронхитом и пневмонией.

Источники местного издания объясняют аномальный показатель сезонными колебаниями рождаемости: периоды активных родов сменяются днями без рождений, что в долгосрочной перспективе выравнивается демографическими тенденциями.

Демографическая ситуация усугубляется отрицательным балансом: в 2025 году в Кастильон Фиорентино родились 74 ребенка при 133 смертях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Италия рост смертности мэр города
Материалы по теме
Врач назвал основную причину смертности в России
Общество
Регионы поспорили с исследователями об «индексе смертности» бездомных
Общество
Ученые оценили влияние запрета табака на смертность от рака
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Юристы сообщили, что расширено применение статьи против владельцев бото Технологии и медиа, 08:00
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул» Политика, 07:56
Над Россией за ночь сбили 11 беспилотников Политика, 07:51
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию Политика, 07:37
«Волны цунами». Что угрожает российской экономике в 2026 годуПодписка на РБК, 07:30
Губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на Таганрог Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:21
Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков до конца недели Общество, 07:09
Власти определили пять приоритетов в сфере внешней торговли до 2030 годаПодписка на РБК, 07:00
Мэр города в Италии заявил о необъяснимом всплеске смертности жителей Общество, 06:48
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы Политика, 06:32
Дипломат США в ООН обвинила Россию в эскалации после удара «Орешником» Политика, 05:59
FT рассказала, как руководство ФРС противостоит Трампу из-за дела Пауэлла Финансы, 05:42