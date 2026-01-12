 Перейти к основному контенту
В Мурманской области возбудили дело против экс-министра из-за отопления

В Мурманской области возбудили дело против экс-министра из-за перебоев с теплом
Александр Кобытев
Александр Кобытев (Фото: Правительство Мурманской области)

В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ПромВоенСтрой» Александра Кобытева, ранее занимавшего должность министра энергетики и ЖКХ региона. Дело связано с перебоями отопления в военном городке в поселке Печенга. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Поводом для расследования стали обращения семей военнослужащих, поступившие в ходе личного приема, который в декабре 2025 года в Мурманске провел заместитель председателя СК России — руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, в 2024 году с компанией «ПромВоенСтрой» был заключен контракт на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка на сумму 260 млн руб. Контроль за его исполнением возлагался на Кобытева.

Следствие установило, что в ноябре—декабре 2025 года он не обеспечил надлежащее теплоснабжение жилых домов, в результате чего температура в квартирах более чем 20 домов, где проживают в том числе семьи участников специальной военной операции, опустилась ниже нормы.

Кобытеву предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

