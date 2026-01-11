Умер автор мелодии к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны»
В Лос-Анджелесе умер композитор Гай Мун, который является лауреатом премии «Эмми» и создателем композиций для мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Аддамс», сообщает Hollywood Reporter.
63-летний Мун находился в больнице с 8 января после того, как его сбила машина в пригороде Лос-Анджелеса. Врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными.
Более 20 лет Мун работал на телеканале Nickelodeon. В США он наиболее известен по работе над мультсериалом «Волшебные покровители». Также он является автором мелодий к таким лентам, как «Приключения Рокки и Бульвинкля», «Дэнни призрак».
