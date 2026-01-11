 Перейти к основному контенту
В греческом городе Александруполис торнадо опрокинул три учебных самолета

В городе Александруполис в Греции торнадо за 15 минут повалил деревья, многие из которых упали на припаркованные автомобили, побил стекла витрин и перевернул три учебных самолета в местном аэропорту. О последствиях шторма сообщает греческий телеканал ERT.

По данным Национальной обсерватории Афин, порывы ветра, достигавшие 154,5 км/ ч и продолжавшиеся около 15 минут, повалили более 15 деревьев на прибрежных и центральных проспектах города, которые либо упали на припаркованные автомобили, либо заблокировали движение транспорта, передает ERT.

Многочисленные деревья были выкорчеваны или сломаны под натиском ветра, что побудило власти закрыть почти все городские парки в качестве меры предосторожности, пишет Greek City Times.

В Кентукки и Миссури 21 человек погиб в результате торнадо
Общество

Сильный ущерб был также нанесен аэропорту имени Демокрита в Александруполисе. По информации ERT, причиной опрокидывания самолетов стал сильный ветер. При этом, по словам директора аэропорта Стелиоса Зантанидиса, торнадо три самолета были уничтожены, передает Greek City Times. Тем не менее, работа аэропорта не прерывалась.

Как сообщил заместитель мэра по социальным вопросам Илиас Дастеридис, масштабы разрушений оказались значительными. Он также отметил, что благодаря сильному дождю, который удержал людей в помещениях, удалось избежать жертв и травм, передает издание.

ERT сообщил, что штормовые условия фиксируются не только в Александруполисе. В регионе Илия из-за сильного ветра на национальной дороге Пиргос-Кипариссия автомобиль потерял управление и перевернулся. Серьезные проблемы возникли и на море. На острове Милос два судна не смогли пришвартоваться в порту, и в итоге более 1,6 тыс. пассажиров были переправлены на остров Крит, пишет телеканал.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

