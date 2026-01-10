Движение через пункт пропуска на границе с Южной Осетией приостановили

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

10 января движение через пункт пропуска МАПП «Нижний Зарамаг» приостановили для всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

8 января на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля движение также полностью запрещали из-за ухудшения погодных условий — проезд по Транскавказской автомагистрали был небезопасен.

9 января движение было частично возобновлено: разрешен проезд легковых автомобилей и автобусов, за исключением большегрузного транспорта.

МАПП «Нижний Зарамаг» — многосторонний автомобильный пункт пропуска в Республике Северная Осетия — Алания, находится на границе с Южной Осетией.