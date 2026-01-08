Минпромторг ожидает запуск закона о «российской полке» в 2026 году

Министерство промышленной торговли ожидает, что законопроект о «российской полке», обязывающий ретейлеров установить определенное количество российских товаров на полках в магазинах, вступит в силу в 2026 году. Об этом глава ведомства Антон Алиханов сообщил ТАСС.

«Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году», — сказал он.

Алиханов отметил, что документ согласован всеми заинтересованными федеральными органами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Законопроект о «российской полке» обсуждают в правительстве с весны 2023 года. Он предлагает обязать магазины выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В случае принятия закон вступит в силу с марта 2026 года.