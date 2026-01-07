Два человека погибли при падении вертолета на базе отдыха в Пермском крае

Вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк», повреждений на земле не было. Горнолыжный комплекс на территории базы временно закрыт, сотрудники МЧС ликвидируют последствия крушения

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Два человека погибли при падении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк».

«В результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.

Причина падения не называется. На месте работают сотрудники МЧС, в ликвидации последствий принимают участие 40 человек и 14 единиц техники.

По информации телеграм-канала 112, упавший вертолет Robinson 44 принадлежал ООО «Таттранском» (транспортно-логистическая компания, предоставляющая услуги спецтехники и перевозок для нефтегазовой отрасли) и совершал несанкционированный полет. Ранее канал сообщал, что погиб пилот вертолета, а за жизнь пассажира борются медики. Как сообщают «Новости Перми», на борту воздушного судна находились два брата. По данным телеграм-канала Baza, одним из погибших при крушении вертолета был пермский бизнесмен, учредитель «Таттранскома» Ильяс Гимадутдинов.

РБК направил запрос в «Таттранском».

«Ашатли-парк» — круглогодичный природно-развлекательный комплекс в Пермском крае с горнолыжными склонами. На момент публикации горнолыжный комплекс на территории базы закрыт, следует из объявления администрации в соцсети «ВКонтакте».