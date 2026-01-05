 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин позвонил мальчику, чью мечту исполнил на «Елке желаний»
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с семилетним Игорем Степаненко из Московской области, открытку с мечтой которого он ранее снял с благотворительной «Елки желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее первоклассник загадал побывать в Музее Мирового океана в Калининграде. Глава государства исполнил это желание, и Игорь с семьей на три дня отправились в путешествие в самый западный регион страны.

Мальчик побывал на научно-исследовательском судне «Витязь» и на подводной лодке «Б-413», осмотрел глубоководный аппарат «Мир-1». Также в Музее Мирового океана он увидел и самый крупный остеологический экспонат — скелет кашалота.

Фото:Пресс-служба Добро.рф

Президент также поздравил семью Степаненко с Новым годом и наступающим Рождеством.

Всего Путин на «Елке желаний» выбрал три шара-открытки. Тимур Рясной из Ханты-Мансийска мечтал попробовать себя в роли сотрудника ДПС, и перед новым годом побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и посетил музей Госавтоинспекции — там прошла церемония посвящения Тимура в юные инспекторы. Также мальчик прокатился на патрульной машине.

Девятилетняя школьница из Москвы Варвара Смахтина мечтала встреться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Президент помог мечте сбыться — 24 декабря, в свой день рождения, Варвара посетила Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Герой России Олег Кононенко провел для нее экскурсию. Вечером того же дня девочка с семьей посмотрела балет «Щелкунчик» в Большом театре.

