0

В США выбили окна в доме вице-президента Джей Ди Вэнса

Фото: mpi34 / MediaPunch / IMAGO / ТАСС
Фото: mpi34 / MediaPunch / IMAGO / ТАСС

Злоумышленники разбили окна в доме вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в штате Огайо, передает CNN.

Нападение произошло в ночь на понедельник. По данным Секретной службы, один из подозреваемых был задержан неподалеку от дома. Его имя не разглашается. подробности о личности не приводятся.

«Секретная служба США координирует свои действия с полицейским управлением Цинциннати и прокуратурой в процессе рассмотрения решений о предъявлении обвинений», — заявил пресс-секретарь Энтони Гульельми.

Самого Вэнса и его близких не было ни в здании, ни в городе. — эту информацию подтвердили CNN в Белом доме. Пресс-секретарь Вэнса, Тейлор Ван Кирк, уточнил, что семья вице-президента во время инцидента находилась в Вашингтоне, передает NBC.

Вэнс родом из Мидлтауна, штат Огайо. В этом же штате он поступил в университет, где в 2009 году получил степень бакалавра в области политологии и философии.

Анастасия Лежепекова
Джеймс Дэвид Вэнс США нападение
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
