Умерла балерина Эмма Минченок

Эмма Минченок (Фото: из личного архива)

В Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет скончалась советская и российская балерина Эмма Минченок. Об этом сообщила балетный критик Ольга Федорченко в телеграм-канале.

«Мои искренние соболезнования [сыну] Андрею Борисовичу Брегвадзе. Эмме Владимировне — вечная и светлая память», — говорится в сообщении.

Минченок родилась 29 августа 1932 года в Ленинграде. До середины 1943 года проживала в блокадном городе, затем семью эвакуировали. По возвращении окончила среднюю школу и Ленинградское хореографическое училище. После девушку приняли в труппу Театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр) — там она прошла путь от кордебалета до главных партий.

Минченок — вдова артиста балета и педагога Бориса Брегвадзе, он скончался в 2012 году в возрасте 86 лет. У пары есть сын Андрей, выпускник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой — он выступал на сцене Малого оперного театра (Михайловский театр).