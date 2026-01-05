Умерла сводная сестра Анны Франк, пережившая Холокост

Ева Шлосс (Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС)

Уроженка Австрии Ева Шлосс, сводная сестра Анны Франк, умерла в Лондоне на 97-м году жизни, сообщил благотворительноый фонд Anne Frank Trust UK. В 1990 году Шлосс стала его соучредителем.

«Ева была замечательной женщиной: пережившей Освенцим, преданной делу просвещения о Холокосте, неустанно работавшей над сохранением памяти, пониманием и установлением мира», — говорится в заявлении семьи.

Ева родилась в Вене в 1929 году. После аншлюса Австрии семья переехала в Амстердам, где Ева познакомилась с Анной Франк — уроженкой Германии еврейского происхождения.

Анна, дочь эмигранта Отто Франка, вела свой дневник в убежище, устроенном сотрудниками нидерландского предприятия Opekta (здесь работал Отто), где ее семья с 1942 году пряталась от фашистов. В нем она описывала повседневные события из жизни своей семьи и соседей. В 1944 году Франк были арестованы после анонимного телефонного доноса и отправлены в концлагеря. Доносчик так и не был найден.

В феврале 1945-го Анна умерла в лагере от тифа в возрасте 15 лет. Единственный выживший член семьи, отец девочки, позднее женился на матери Евы, потерявшей мужа и сына в лагерях.

В 1947 году Отто опубликовал дневник Анны Франк. Оригинал он завещал Нидерландскому государственному институту военной документации. Дневник входит в число 35 объектов, включенных в регистр «Память мира» списка всемирного наследия ЮНЕСКО.В 1991 году вышло обновленное и расширенное издание.