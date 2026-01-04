 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова

Александра Березовец-Скачкова
Александра Березовец-Скачкова (Фото: МХТ имени А.П. Чехова)

Актриса Александра Березовец-Скачкова, исполнившая эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», умерла на 53-м году жизни. О ее смерти сообщается в телеграм-канале МХТ им. А.П. Чехова.

«В ночь на 4 января не стало актрисы Александры Березовец-Скачковой. Последние два года <...> она тяжело болела», — говорится в сообщении.

Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году. Актриса 15 лет состояла в труппе театра. Среди ролей — Зина в спектакле «Плач в пригоршню», Агафья Тихоновна в «Женитьбе», Валерия в «Утиной охоте» и другие.

В 2010 году актриса ушла из театра, снималась в кино.

В МХТ им. А.П. Чехова выразили соболезнования родным и близким Березовец-Скачковой. «Все, кто знал Сашу, не забудут, каким добрым, непосредственным и открытым человеком она была», — отметили в нем.

Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 голами Спорт, 20:45
Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова Общество, 20:40
Министр обороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охраны Мадуро Политика, 20:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии Политика, 20:23
Девушка экс-игрока «Реала» рассказала, как грабители избили ее Спорт, 20:18
Медведев допустил повторение венесуэльской операции США на Украине Политика, 20:01
Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область Политика, 19:50
Рубио отказался признать операцию по захвату Мадуро войной с Венесуэлой Политика, 19:40
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Непряева заняла десятое место в общем зачете «Тур де Ски» Спорт, 19:20
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом Общество, 19:00
Медведев после захвата Мадуро напомнил про важность ядерного оружия Политика, 18:50