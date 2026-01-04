Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова

Александра Березовец-Скачкова (Фото: МХТ имени А.П. Чехова)

Актриса Александра Березовец-Скачкова, исполнившая эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», умерла на 53-м году жизни. О ее смерти сообщается в телеграм-канале МХТ им. А.П. Чехова.

«В ночь на 4 января не стало актрисы Александры Березовец-Скачковой. Последние два года <...> она тяжело болела», — говорится в сообщении.

Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году. Актриса 15 лет состояла в труппе театра. Среди ролей — Зина в спектакле «Плач в пригоршню», Агафья Тихоновна в «Женитьбе», Валерия в «Утиной охоте» и другие.

В 2010 году актриса ушла из театра, снималась в кино.

В МХТ им. А.П. Чехова выразили соболезнования родным и близким Березовец-Скачковой. «Все, кто знал Сашу, не забудут, каким добрым, непосредственным и открытым человеком она была», — отметили в нем.