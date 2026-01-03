В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

В 20:52 в Ивановской области оперативный штаб объявил режим опасности БПЛА. В Ярославской области об угрозе с воздуха не объявлялось.

Ранее сегодня на подлете к Москве были сбиты семь дронов, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.