 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

В 20:52 в Ивановской области оперативный штаб объявил режим опасности БПЛА. В Ярославской области об угрозе с воздуха не объявлялось.  

Ранее сегодня на подлете к Москве были сбиты семь дронов, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
беспилотники Ярославль Иваново
Материалы по теме
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп потребовал от вице-президента Венесуэлы «делать то, что хотят США» Политика, 21:39
Трамп заявил, что глава оппозиции не способна быть лидером Венесуэлы Политика, 21:18
В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения Политика, 21:16
Тренер «Металлурга» объяснил, почему Кузнецову не нашлось места в команде Спорт, 21:03
Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным Политика, 20:58
«Хаос, ставший политикой». ИноСМИ — об операции США по захвату Мадуро Политика, 20:45
США задействовали 150 самолетов в операции против Венесуэлы Политика, 20:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Главные заявления Дональда Трампа о ситуации в Венесуэле Политика, 20:29
«Северсталь» в третий раз за сезон обыграла аутсайдера КХЛ Спорт, 20:26
Чем известна лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо 20:12
Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы Политика, 20:07
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 19:55
Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой Политика, 19:47