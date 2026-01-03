 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Тульской области опрокинулся туристический автобус

В Тульской области опрокинулся туристический автобус
Video

В Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщили в УМВД по Тульской области.

Авария произошла около 15:30 на автодороге Богородицк — Епифань в районе деревни Колодези. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В нем находились 29 пассажиров и два водителя.

В медицинские учреждения доставлены 10 человек для уточнения состояния здоровья, из них двое получили травмы.

В прокуратуре области сообщили, что ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.

Детей среди пассажиров не было. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, погибших в результате аварии нет. Пассажиры доставлены в пункт временного размещения, который развернут в гостинице Богородицка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Тульская область ДТП с автобусом ДТП пострадавшие
Материалы по теме
Четырнадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
Общество
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Бреста в Москву
Общество
Четырнадцать белорусских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Польше
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
МИД призвал США освободить Николаса Мадуро Политика, 18:40
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков Спорт, 18:08
Трамп рассказал, что Мадуро доставили на десантный корабль «Иводзима» Политика, 18:04
Трамп заявил о готовности ко второй волне ударов по Венесуэле Политика, 17:56
В Тульской области опрокинулся туристический автобус Общество, 17:49
Умер тренер сборной Болгарии на ЧМ-1994 Димитар Пенев Спорт, 17:46
Лавров заявил, что Россия поддерживает Венесуэлу на фоне агрессии США Политика, 17:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро Политика, 17:32
МИД ответил на данные, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 17:27
Сын Трампа нецензурно прокомментировал задержание Николаса Мадуро Политика, 17:21
CNN узнал, что спецназ США задержал Мадуро и его жену в спальне Политика, 17:19
The Objective сообщил, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:13
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56