В Тульской области опрокинулся туристический автобус
В Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщили в УМВД по Тульской области.
Авария произошла около 15:30 на автодороге Богородицк — Епифань в районе деревни Колодези. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В нем находились 29 пассажиров и два водителя.
В медицинские учреждения доставлены 10 человек для уточнения состояния здоровья, из них двое получили травмы.
В прокуратуре области сообщили, что ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.
Детей среди пассажиров не было. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, погибших в результате аварии нет. Пассажиры доставлены в пункт временного размещения, который развернут в гостинице Богородицка.
