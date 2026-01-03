Депутаты парламента Польши обвинили Туска в переписывании истории

Дональд Туск (Фото: Fot. Tedi / newxpix.pl / imago-images.de / Global Look Press)

Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории. Поводом стало заявление главы правительства в новогоднем обращении о 1001-м годе существования польского государства. Об этом сообщает издание Fakt.

Во время обращения Туск заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши. При этом в стране общепринятой датой начала государственности считается 966 год — крещение князя Мешко I Пяста, с которого ведется отсчет истории польского государства.

«Не секрет, что христианское наследие нашей Родины вызывает у Туска отвращение, но даже в начальной школе знают, что начало нашей истории считается с Крещения Польши. Если только премьер-министр не начал писать историю заново», — отметил председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в соцсети X.

По словам польского исследователя Камиля Яницкого, упоминание конкретной даты в подобном контексте стало спорным решением.

«Лучше было не выбирать конкретную дату, и меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным», — заявил Яницкий в комментарии Fakt.