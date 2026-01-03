В Подмосковье загорелся рынок на площади 3000 кв. м
В подмосковном Сергиев Посаде загорелись торговые павильоны на улице 1-ая Рыбная, сообщает пресс-служба МЧС России. По этому адресу находится рынок «Щедруха».
Огонь распространился на площади 3 тыс. кв м. Предварительно, пострадавших нет.
Тушение осложняет высокая пожарная загрузка, говорится в публикации ведомства. На месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники.
