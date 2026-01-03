 Перейти к основному контенту
Умер сыгравший в «Докторе Живаго» актер Андрей Хорошев

Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале управы Гагаринского округа Якутска.

Там уточнили, что артист ушел из жизни 1 января. Причины не уточняются. Отмечается, что он внес большой вклад в развитие туристической отрасли Якутии, был активным членом Совета отцов Гагаринского округа, руководил кружком в местной детской телестудии, а также был награжден благодарственными письмами администрации Якутии и гордумы.

«Светлая память талантливому и творческому человеку», — говорится в заявлении главы управы Евгения Сидоренко.

Хорошев родился в Нахабино Московской области и был известен зрителю под псевдонимом «Андрей И». В фильмографии актера более 10 картин, включая фильмы «Доктор Живаго» и «Адмирал». В 2000-х работал на телевидении, а в 2016 году стал уполномоченным по туризму в Якутии.

Хорошев был членом Союза писателей России, членом Академии Российского телевидения и членом Союза кинематографистов. В 2017-м участвовал в праймериз на должность мэра Якутска, но занял второе место.

