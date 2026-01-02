 Перейти к основному контенту
0

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в 19:59. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Ранее ограничения на полеты в Волгограде вводились 27 декабря. Тогда они продлились более четырех часов и были сняты в 1:01 28 декабря.

Также за текущие сутки ограничения были введены в Москве, Жуковском, Самаре, Пензе, Ярославле, Оренбурге, Тамбове, Саратове, Казани, Чебоксарах, Ижевске, Кирове и Нижнекамске. Сейчас они сняты.

Ксения Потрошилина
ограничения полеты аэропорты
