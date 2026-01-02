В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели в 19:59. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Ранее ограничения на полеты в Волгограде вводились 27 декабря. Тогда они продлились более четырех часов и были сняты в 1:01 28 декабря.
Также за текущие сутки ограничения были введены в Москве, Жуковском, Самаре, Пензе, Ярославле, Оренбурге, Тамбове, Саратове, Казани, Чебоксарах, Ижевске, Кирове и Нижнекамске. Сейчас они сняты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах