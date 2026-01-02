 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные сбили украинский Су-27

Минобороны: российские военные сбили украинский Су-27
Сюжет
Военная операция на Украине

ВКС России сбили украинский самолет Су-27. Об этом сообщает Минобороны в еженедельной сводке.

Кроме того, средствами ПВО удалось сбить шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала военной операции ВС России уничтожили 670 самолетов.

Су-27 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «Сухой» в 1970-х. Оснащен парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф, способен нести как ракеты класса «воздух — воздух», так и «воздух — земля».

Ведомство сообщило, что за минувшую неделю с 27 декабря 2025 года по 2 января ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал». В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, а также транспортная и портовая инфраструктура.

Повреждения также получили места производства беспилотников, склады боеприпасов и горючего. Были поражены пункты временного нахождения военных.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Су-27 самолет ВКС Минобороны
