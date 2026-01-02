 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 автомобилей

Париж, Франция
Париж, Франция (Фото: L.Urman / Starface / imago-images.de / Global Look Press)

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 автомобилей
Video

В ходе новогодних празднований во Франции были сожжены сотни автомобилей. По предварительным данным полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января в разных регионах страны сгорели 813 машин, сообщает телеканал BFMTV. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения огня.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в департаменте Нижний Рейн, где находится Страсбург, — там сгорели 117 автомобилей. В департаменте Рона с центром в Лионе подожгли 82 машины. Также много инцидентов зафиксировано в департаментах Жиронда и Валь-д'Уаз (по 36 сожженных автомобилей) и в департаменте Нор (32 машины). Порядка 30 поджогов произошло в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре. Помимо автомобилей, правонарушители поджигали строительные заборы и мусорные контейнеры.

Во время празднования люди также получили травмы от пиротехники. По меньшей мере двум людям, в том числе 12-летнему ребенку в департаменте Сена-и-Марна, оторвало пальцы при запуске фейерверков.

Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь по всей стране были задействованы 90 тыс. полицейских. Некоторые из них подверглись нападениям, в частности в городах Ним и Нантерр. Только в Париже были задержаны 125 человек, включая 33 — за умышленное насилие, 15 — за участие в группе с целью совершения насилия и десять — за хранение наркотиков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
пожар машина поджог Франция
