Общество⁠,
0

На «Госуслугах» расширят функцию возврата переплат по госпошлинам

Фото: Андрей Любимов / РБК
Россияне смогут оформлять возврат переплаченных штрафов и государственных пошлин через «Госуслуги» вне зависимости от того, каким способом производилась оплата. Это предусмотрено вступившими в силу 1 января 2026 года изменениями в Налоговый кодекс.

Можно ли вернуть оплаченную госпошлину и как это сделать: инструкция
Life
Фото:olgsera / Shutterstock / FOTODOM

Россияне ранее уже могли подать заявление на «Госуслугах» для возврата переплаченных средств, но только в случаях, когда внесены они были через государственный портал.

С 1 января профильные ведомства начнут подготовку к реализации расширенной функции, рассказывали «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Вернуть переплату можно будет в том числе через региональные порталы государственных и муниципальных услуги, которые интегрированы с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
госпошлина штраф Госуслуги Налоговый кодекс переплата
