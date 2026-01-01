На «Госуслугах» расширят функцию возврата переплат по госпошлинам
Россияне смогут оформлять возврат переплаченных штрафов и государственных пошлин через «Госуслуги» вне зависимости от того, каким способом производилась оплата. Это предусмотрено вступившими в силу 1 января 2026 года изменениями в Налоговый кодекс.
Россияне ранее уже могли подать заявление на «Госуслугах» для возврата переплаченных средств, но только в случаях, когда внесены они были через государственный портал.
С 1 января профильные ведомства начнут подготовку к реализации расширенной функции, рассказывали «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Вернуть переплату можно будет в том числе через региональные порталы государственных и муниципальных услуги, которые интегрированы с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).
