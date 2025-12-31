Общество,
Новогоднее поздравление Путина. Видео
Появилось полное видео поздравления Путина с новым 2026 годом
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним поздравлением, открывающим 2026 год. РБК вел прямую трансляцию.
