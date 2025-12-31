NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина
Президент США Дональд Трамп по истечении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в апреле начал сомневаться в своих возможностях повлиять на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Мораторий сохранялся с 18 марта в течение месяца, за этот период обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. После истечения срока перемирия Россия отказалась от предложения Украины продлить мораторий.
После этого, по словам одного из помощников, президент начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои способности очаровать Путина, передает NYT.
Материал дополняется
