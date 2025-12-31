«Культпоход» по театрам. Специальный репортаж РБК

Video

В последние годы все больше россиян открывают для себя «театральный туризм» — они уезжают в другие города, чтобы попасть на театральные постановки вне своего региона. Телеканал РБК решил выяснить, кто такие театральные туристы, зачем они уезжают за спектаклями и во сколько обходится такой культурный маршрут.

Специальный корреспондент побывала на постановках в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Новосибирске, пообщалась с «театральными туристами», сотрудниками культурных учреждений и рассказала о самых популярных театральных туристических маршрутах.