«Культпоход» по театрам. Специальный репортаж РБК

«Культпоход» по театрам. Специальный репортаж РБК
Video

В последние годы все больше россиян открывают для себя «театральный туризм» — они уезжают в другие города, чтобы попасть на театральные постановки вне своего региона. Телеканал РБК решил выяснить, кто такие театральные туристы, зачем они уезжают за спектаклями и во сколько обходится такой культурный маршрут.

Специальный корреспондент побывала на постановках в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Новосибирске, пообщалась с «театральными туристами», сотрудниками культурных учреждений и рассказала о самых популярных театральных туристических маршрутах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
культуризм театр туризм внутренний туризм
