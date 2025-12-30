В Италии эвакуировали почти 100 человек из-за аварии на канатной дороге
В Италии несколько человек получили ранения в результате аварии на канатной дороге в Альпах, 94 пассажира эвакуированы на двух вертолетах, сообщил спасательный корпус в соцсети Х.
Инцидент произошел в регионе Вербано-Кузио-Оссола в Пьемонте. Как пишет газета Corrierre Torino, четверо ранены, в том числе один ребенок.
По данным AFP, никто серьезно не пострадал. Окружающие горнолыжные склоны были закрыты, а работа подъемника приостановлена.
Директор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая обслуживает канатную дорогу, сообщил Corriere о «технической проблеме». «Кабина с лыжниками прибыла на станцию слишком быстро. Мы задействовали экстренное торможение, но, несмотря на это, она врезалась в защитные ограждения», — пояснил Филиппо Безоцци.
Горнолыжный подъемник, построенный в 1962 году, в начале 2023 года прошел капитальный ремонт, в ходе которого были заменены двигатели, шкивы и кабины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах