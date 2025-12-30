 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Италии эвакуировали почти 100 человек из-за аварии на канатной дороге

В Италии эвакуировали почти 100 человек из-за аварии на канатной дороге
В Италии несколько человек получили ранения в результате аварии на канатной дороге в Альпах, 94 пассажира эвакуированы на двух вертолетах, сообщил спасательный корпус в соцсети Х.

Инцидент произошел в регионе Вербано-Кузио-Оссола в Пьемонте. Как пишет газета Corrierre Torino, четверо ранены, в том числе один ребенок.

По данным AFP, никто серьезно не пострадал. Окружающие горнолыжные склоны были закрыты, а работа подъемника приостановлена.

Директор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая обслуживает канатную дорогу, сообщил Corriere о «технической проблеме». «Кабина с лыжниками прибыла на станцию слишком быстро. Мы задействовали экстренное торможение, но, несмотря на это, она врезалась в защитные ограждения», — пояснил Филиппо Безоцци.

Горнолыжный подъемник, построенный в 1962 году, в начале 2023 года прошел капитальный ремонт, в ходе которого были заменены двигатели, шкивы и кабины.

Читайте РБК в Telegram.

