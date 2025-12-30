 Перейти к основному контенту
В Германии неизвестные ограбили банк на сумму в €30 млн

Bild: в Германии из банка в городе Гельзенкирхен украдено около €30 млн
Фото: Christoph Reichwein / Reuters
Фото: Christoph Reichwein / Reuters

На западе Германии неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse, предварительный ущерб — более €30 млн (около 2,9 млрд руб), пишет Bild.

Ограбление произошло, предварительно, утром в понедельник в городе Гельзенкирхен (земля Северный Рейн-Вестфалия). Взлом был обнаружен благодаря срабатыванию пожарной сигнализации. Точная последовательность событий устанавливается.

Агентство DPA со ссылкой на источники в службах безопасности сообщило, что было взломано 3,2 тыс ячеек, принадлежавших примерно 2,5 тыс. человек. Представитель банка сообщил, что Sparkasse Gelsenkirchen обычно страхует каждую сейфовую ячейку на сумму €10,3 тыс.

По данным агентства, уже второй день у дверей отделения банка собирается толпа людей, после попыток прорваться внутрь полиция перекрыла вход.

Как пишет газета Handelsblatt, это «одно из крупнейших ограблений в истории немецкой криминальной статистики». По данным полиции, свидетели предоставили информацию о нескольких мужчинах, которых видели с большими сумками на многоуровневой парковке в ночь с субботы на воскресенье. Утром в понедельник черный автомобиль внутри, предположительно, находились злоумышленники в масках, один из которых активировал аварийный шлагбаум. Номерной знак был украден ранее в Ганновере — это соседний регион.

