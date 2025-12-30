 Перейти к основному контенту
Двухэтажный рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Эстонии

На шоссе Таллин — Нарва упал на бок двухэтажный рейсовый автобус, пишет Delfi.

Инцидент произошел на северо-востоке Эстонии в районе города Кивиыли, что примерно в 70 км от Нарвы на границе с Россией (напротив Ивангорода). По данным издания, внутри водитель и трое пассажиров. Госпитализация никому не потребовалась.

Автобус принадлежит компании Ecolines, пишет «Фонтанка».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, автобус опрокинулся из-за сильного ветра. В салоне находились 11 человек, среди них были российские граждане. «Других свободных автобусов нет, люди вынуждены добираться до точки назначения своим ходом», — говорится в статье.

В начале этого года сразу несколько пассажирских автобусов оказались в кювете на трассе между Нарвой и Таллином. Причина — сильный боковой ветер и особенности местности.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

