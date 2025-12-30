 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Bloomberg узнал о возможном продлении ОПЕК+ остановки увеличения добычи

Bloomberg: страны ОПЕК+ планируют сохранить паузу в наращивании добычи нефти
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Страны ОПЕК+ намерены придерживаться запланированной приостановки добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех делегатов.

По их словам, ожидается, что ОПЕК+ будет придерживаться этой стратегии на фоне признаков глобального переизбытка нефти. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ запланирована на 4 января 2026 года. Как пишет Bloomberg, они обсудят решение, принятое еще в ноябре, — о приостановке дальнейшего увеличения поставок в первом квартале после быстрого возобновления производства в начале года.

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны-экспортеры и их союзников. Эта коалиция, появившаяся в 2016 году, включает страны — члены ОПЕК и других крупных экспортеров (во главе с Россией), которые договорились о совместных действиях для регулирования мирового рынка нефти.

Восемь государств — членов ОПЕК+ в апреле 2023 года добровольно сократили нефтедобычу для стабилизации рынка, а в апреле 2025-го начали постепенно ее наращивать.

В октябре Bloomberg писал, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти. В конце ноября ОПЕК+ подтвердила, что не будет увеличивать уровень добычи в первом квартале 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

