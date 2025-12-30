В Калужской области при обрушении башни погиб экс-депутат Свириденко

Сергей Свириденко (Фото: Администрация города Балабаново)

Бывший депутат городской думы Балабаново Сергей Свириденко погиб при обрушении водонапорной башни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обрушение произошло 29 декабря в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа. В результате погибли двое рабочих. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщала пресс-служба регионального СК.

Сергей Свириденко был предпринимателем и активно участвовал в благоустройстве города — устанавливал памятные камни, доставлял военную технику для скверов Победы и Воинской доблести, принимал участие в создании сквера Авиаторов, монтировал постаменты для самолетов и вертолетов, а также участвовал в благоустройстве мостов.