Сын «богородского маньяка» помог найти тела убитых нянь

Фото: СК Подмосковья

Сын жителя Богородского округа, обвиняемого в убийстве двух девушек и других насильственных преступлениях, помог раскрыть преступления отца. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья.

Информацию от ребенка удалось получить благодаря работе специалистов-психологов СКР, которые смогли выстроить с мальчиком доверительный контакт.

После получения сведений следователи провели осмотр территории домовладения мужчины. В компостной яме на глубине 2 м было обнаружено тело одной из девушек, а в колодце — тело второй.

Следствием установлено, что от преступных действий обвиняемого пострадали пять девушек — две из них погибли, двум удалось сбежать из его дома. Кроме того, мужчина подвергал насилию, в том числе сексуальному, свою супругу, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков.

По данным СК, жертв обвиняемый искал преимущественно через один из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему домой, где впоследствии совершались преступления. На допросе мужчина отрицал свою причастность к исчезновениям двух погибших.

В ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратились родственники двух девушек с заявлениями об их безвестном исчезновении. Последним местом жительства обеих был дом обвиняемого, расположенный в Подмосковье, при этом одна девушка пропала 27 июля, вторая — 27 октября текущего года. Об этом сообщал Следственный комитет Подмосковья.

Третьей потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью в больницу в Волгоградской области. На допросе она рассказала, что мужчина применял насилие и склонял ее к употреблению наркотиков.

20 ноября стало известно, что 46-летнего жителя Богородского округа по ходатайству следствия заключили под стражу.