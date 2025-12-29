 Перейти к основному контенту
На магистральном газопроводе в Закарпатье произошел пожар

Фото: Volodymyr Baleha / Shutterstock
На магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины произошло возгорание, подачу газа не прерывали. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в регионе.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 05:29 по местному времени (06:29 мск). По данным ГСЧС, пожар произошел на участке газопровода неподалеку от села Россош Мукачевского района Закарпатской области. На место выехали 21 спасатель и семь единиц техники.

К 07:15 (08:15 мск) службы перекрыли вентиль газопровода, горение начало уменьшаться. Причина возгорания не уточняется.

«Угрозы дальнейшего распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Отключение местного населения от газоснабжения не проводилось», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий добавил, что в результате пожара никто не пострадал. Он отметил, что происшествие не повлияло на газоснабжение региона.

