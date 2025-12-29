 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Масоны обвинили в дискриминации полицию Лондона и обратились в суд

Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Члены масонской ложи в Великобритании обратились в суд с требованием отменить новое правило лондонской полиции, по которому сотрудники полиции должны раскрывать свое членство в масонском сообществе, сообщает газета The Guardian со ссылкой на судебный иск.

Британская полиция ввела новое правило в начале декабря. Как пишет The Guardian, в ведомстве уточнили, что членство в масонской ложе может быть связано с коррупцией, поэтому полицейские обязаны сообщать начальству о принадлежности к сообществу.

В ответ, по информации газеты, масоны подали в суд иск, в котором утверждают, что политика лондонской полиции равносильна «религиозной дискриминации». Масоны обвиняют комиссара столичной полиции Марка Роули в «придумывании законов на ходу», а ведомство — в «раздувании теорий заговора».

Глава масонской организации «Великая ложа Великобритании» Эндриан Марш сказал, что слушание по делу ожидается в январе. Он заявил, что полиция не провела никаких консультаций перед тем, как объявить о новом правиле. «Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права человека наших членов», — сказал Марш.

Представитель лондонской полиции сообщил о том, что ведомству известно о начале судебного разбирательства. Он заявил, что полиция будет отстаивать свою позицию.

Масоны описывают свое объединение как братство, философский и филантропический прогрессивный институт. Основная цель — «нравственное самоусовершенствование», познание мира и стремление его улучшить. Cейчас масонское движение насчитывает около 6 млн человек по всему миру.

Старейшей масонской организацией является Объединенная великая ложа Англии (ОВЛА), находящаяся в Лондоне. Она считается одной из крупнейших масонских организаций в мире, насчитывающей около 200 тыс. масонов, объединенных в 7 тыс. лож.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Великобритания полиция суд критерии и правила дискриминация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Белоусов заявил о продвижении войск с опережением планов Политика, 17:15
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 17:13
Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы Общество, 17:11
12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу Спорт, 17:08
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
ВККС порекомендовала Давыдова на пост первого зампреда Верховного суда Политика, 16:50
Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах Политика, 16:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Масоны обвинили в дискриминации полицию Лондона и обратились в суд Общество, 16:43
Командующий доложил Путину об оставшихся до города Сумы 20 километрах Политика, 16:39
Личные истории вместо идеальной речи: как меняются публичные выступления Стиль, 16:38
Ловушка когнитивных искажений: как из нее выбраться руководителю Образование, 16:30
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 16:26
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара Экономика, 16:26
Российские военные заняли село Богуславка в Харьковской области Политика, 16:24