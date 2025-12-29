Масоны обвинили в дискриминации полицию Лондона и обратились в суд

Фото: Julian Finney / Getty Images

Члены масонской ложи в Великобритании обратились в суд с требованием отменить новое правило лондонской полиции, по которому сотрудники полиции должны раскрывать свое членство в масонском сообществе, сообщает газета The Guardian со ссылкой на судебный иск.

Британская полиция ввела новое правило в начале декабря. Как пишет The Guardian, в ведомстве уточнили, что членство в масонской ложе может быть связано с коррупцией, поэтому полицейские обязаны сообщать начальству о принадлежности к сообществу.

В ответ, по информации газеты, масоны подали в суд иск, в котором утверждают, что политика лондонской полиции равносильна «религиозной дискриминации». Масоны обвиняют комиссара столичной полиции Марка Роули в «придумывании законов на ходу», а ведомство — в «раздувании теорий заговора».

Глава масонской организации «Великая ложа Великобритании» Эндриан Марш сказал, что слушание по делу ожидается в январе. Он заявил, что полиция не провела никаких консультаций перед тем, как объявить о новом правиле. «Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права человека наших членов», — сказал Марш.

Представитель лондонской полиции сообщил о том, что ведомству известно о начале судебного разбирательства. Он заявил, что полиция будет отстаивать свою позицию.

Масоны описывают свое объединение как братство, философский и филантропический прогрессивный институт. Основная цель — «нравственное самоусовершенствование», познание мира и стремление его улучшить. Cейчас масонское движение насчитывает около 6 млн человек по всему миру. Старейшей масонской организацией является Объединенная великая ложа Англии (ОВЛА), находящаяся в Лондоне. Она считается одной из крупнейших масонских организаций в мире, насчитывающей около 200 тыс. масонов, объединенных в 7 тыс. лож.