ФАС возбудила дело в отношении «Дымовского колбасного производства»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Дымовское колбасное производство» (основное юрлицо ГК «Дымов»), следует из пресс-релиза ведомства.

С заявлением в ФАС обратилось АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» — предприятие более 30 лет производит колбасную продукцию под брендом «Останкино», в том числе с 2001 года — колбасу под названием «Праздничная». Позднее оно стало использоваться и другими производителями.

В 2022 году ООО «Дымовское колбасное производство» получило право пользования товарным знаком «Праздничная». После регистрации прав компания подала иски о взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав к производителям, которые реализовывали колбасу с одноименным названием в 2019 и 2021 годах. В результате несколько компаний прекратили производство этой продукции. По утверждению заявителя, при этом ООО «Дымовское колбасное производство» продолжило препятствовать использованию наименования «Праздничная», в частности, направляя претензии и исковые заявления.

ФАС намерена проверить, соответствуют ли действия компании требованиям ч. 1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции»

ГК «Дымов» была основана Вадимом Дымовым (Засыпкиным) с партнерами в 2001 году. Группе принадлежат четыре животноводческих комплекса и три перерабатывающих завода. Дымов — заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации (2022).