Общество⁠,
0

Стало известно, где похоронят Брижит Бардо

ICI: актрису Брижит Бардо похоронят в ее домашнем саду у моря в Сен-Тропе
Брижит Бардо
Брижит Бардо (Фото: William Lovelace / Express / Getty Images)

Французская актриса Брижит Бардо будет похоронена в саду своей виллы на берегу моря. Об этом рассказала журналистка ICI и давняя подруга актрисы Венди Бушар. Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года на своей вилле «Ла Мадраг» в Сен-Тропе.

Как сообщила Бушар, последней волей актрисы было быть похороненной «рядом с теми, кого она любила, — своими животными». Это желание будет исполнено. По словам журналистки, Бардо хотела «воссоединиться с этой землей, которая видела страдания многих существ, но также видела ее борьбу». Церемония пройдет «в полной простоте и скромности».

Захоронение в частном владении во Франции возможно в исключительных случаях с разрешения префекта департамента. Актриса приобрела виллу «Ла Мадраг» в 1958 году.

Брижит Бардо родилась в Париже в 1934 году и с детства занималась танцами. Ее путь к славе начался с модельных съемок для журнала Elle, где ее подписывали инициалами «Б.Б.». Кинодебют состоялся в 1952 году, а мировая известность пришла после роли в скандальной для своего времени ленте ее тогдашнего мужа, режиссера Роже Вадима, «И Бог создал женщину» (1956).

На протяжении карьеры она снялась в десятках фильмов, включая номинированные на «Оскар» и BAFTA. Однако с 1970-х годов Бардо полностью посвятила себя активизму, основав собственный фонд защиты животных. В последние годы здоровье актрисы ухудшалось, она перенесла несколько госпитализаций и операцию в октябре 2025 года.

