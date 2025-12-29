 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз

Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

С сентября 2025 года экосистемой сервисов для создания 3D-моделей на столичном портале «СтроимПросто» воспользовались более 1,5 тыс. раз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. Экосистема предназначена для застройщиков и специалистов по подготовке моделей для утверждения архитектурно-градостроительных решений.

«Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента.

Новый сервис запустили в рамках национального проекта «Экономика данных». Экосистема интегрирована в портал «СтроимПросто» для участников инвестиционно-строительной деятельности. Она включает в себя сервисы генерации наименований, каталог готовых элементов, инструменты для автоматической проверки высокополигональных моделей.

Также экосистема содержит полный набор инструментов для разработки и проверки 3D-моделей, сервис генерации корректных текстур, геометрических объектов и материалов. По словам Овчинского, новая экосистема ускоряет и облегчает согласование 3D-моделей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
3D-модель Строительство Москва цифровизация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45