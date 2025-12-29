Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз
С сентября 2025 года экосистемой сервисов для создания 3D-моделей на столичном портале «СтроимПросто» воспользовались более 1,5 тыс. раз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. Экосистема предназначена для застройщиков и специалистов по подготовке моделей для утверждения архитектурно-градостроительных решений.
«Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента.
Новый сервис запустили в рамках национального проекта «Экономика данных». Экосистема интегрирована в портал «СтроимПросто» для участников инвестиционно-строительной деятельности. Она включает в себя сервисы генерации наименований, каталог готовых элементов, инструменты для автоматической проверки высокополигональных моделей.
Также экосистема содержит полный набор инструментов для разработки и проверки 3D-моделей, сервис генерации корректных текстур, геометрических объектов и материалов. По словам Овчинского, новая экосистема ускоряет и облегчает согласование 3D-моделей.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах