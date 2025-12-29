Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Дасковская умерла в 79 лет
Стало известно о смерти певицы и актрисы дубляжа Татьяны Дасковской. Она скончалась 20 ноября. Последние 26 лет артистка прожила в Германии. Ее похоронили на Заборьевском кладбище в Домодедово Московской области, сообщается на портале «Кино-театр.ру».
Татьяна Дасковская родилась 25 июня 1946 года, получила образование дирижера хора и была принята на работу на «Мосфильм» и киностудию имени Горького. Ее кинодебютом стало исполнение песни «Будь со мной» («Молитва») в фильме «Вера, Надежда, Любовь» в 1971 году.
Она является исполнительницей многих известных песен из советского кино, включая «Пообещайте мне любовь» («Акванавты») и легендарное «Прекрасное далеко» из сериала «Гостья из будущего». Также она спела «Чего только нету...» в «Лиловом шаре», «Осенние деньки» в «Одиноким предоставляется общежитие» и все песни из фильма «Десять лет без права переписки».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах