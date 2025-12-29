 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Дасковская умерла в 79 лет

Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Татьяна Дасковская умерла в 79 лет
Татьяна Дасковская
Татьяна Дасковская (Фото: kino-teatr.ru)

Стало известно о смерти певицы и актрисы дубляжа Татьяны Дасковской. Она скончалась 20 ноября. Последние 26 лет артистка прожила в Германии. Ее похоронили на Заборьевском кладбище в Домодедово Московской области, сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Татьяна Дасковская родилась 25 июня 1946 года, получила образование дирижера хора и была принята на работу на «Мосфильм» и киностудию имени Горького. Ее кинодебютом стало исполнение песни «Будь со мной» («Молитва») в фильме «Вера, Надежда, Любовь» в 1971 году.

Она является исполнительницей многих известных песен из советского кино, включая «Пообещайте мне любовь» («Акванавты») и легендарное «Прекрасное далеко» из сериала «Гостья из будущего». Также она спела «Чего только нету...» в «Лиловом шаре», «Осенние деньки» в «Одиноким предоставляется общежитие» и все песни из фильма «Десять лет без права переписки».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть актриса певица
Материалы по теме
Умерла Брижит Бардо
Общество
На 101-м году жизни умер композитор и блокадник Александр Мерлин
Общество
Умер участник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45