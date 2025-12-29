Исполнительница песни «Прекрасное далеко» Дасковская умерла в 79 лет

Татьяна Дасковская (Фото: kino-teatr.ru)

Стало известно о смерти певицы и актрисы дубляжа Татьяны Дасковской. Она скончалась 20 ноября. Последние 26 лет артистка прожила в Германии. Ее похоронили на Заборьевском кладбище в Домодедово Московской области, сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Татьяна Дасковская родилась 25 июня 1946 года, получила образование дирижера хора и была принята на работу на «Мосфильм» и киностудию имени Горького. Ее кинодебютом стало исполнение песни «Будь со мной» («Молитва») в фильме «Вера, Надежда, Любовь» в 1971 году.

Она является исполнительницей многих известных песен из советского кино, включая «Пообещайте мне любовь» («Акванавты») и легендарное «Прекрасное далеко» из сериала «Гостья из будущего». Также она спела «Чего только нету...» в «Лиловом шаре», «Осенние деньки» в «Одиноким предоставляется общежитие» и все песни из фильма «Десять лет без права переписки».