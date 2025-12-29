Азербайджанцам напомнили о пожизненном за участие в конфликте на Украине

Фото: Reuters

Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила граждан страны об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на Украине. За наемничество гражданам грозит пожизненное заключение, сообщает ведомство.

«Независимо от каких-либо идеологических, материальных, личных или иных интересов, участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, считается уголовным преступлением», — говорится в сообщении.

В частности, наемничество и участие в вооруженных формированиях или группах наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным заключением.

Также генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении граждан, занимавшихся подобной деятельностью. По некоторым делам предварительное расследование завершено, они переданы в суды, а виновным вынесены приговоры. Расследования по другим уголовным делам продолжаются.

В ведомстве отметили, что в последнее время в СМИ распространяется информация об участии азербайджанских граждан в конфликте на Украине. «С огорчением отмечаем, что среди погибших, тяжелораненых и попавших в плен в результате этих боевых операций числятся и наши граждане», — пояснило ведомство.