Депутат Горелкин заявил, что ГД не планирует запрещать рекламу в Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума не планирует запрещать рекламу в Telegram. Об этом заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

В уходящем году основным событием на рынке цифровой рекламы в России, по словам Горелкина, стал законодательный запрет на использование Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Реклама на таких ресурсах будет трактоваться как нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3. КоАП). Она предусматривает за нарушение штрафы до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Законопроект подготовила группа депутатов и сенаторов, в частности Александр Хинштейн, Андрей Луговой, Василий Пискарев, Антон Горелкин, а также Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Появление запрета заставило рекламодателей искать альтернативы, и в тройке площадок, которые чаще всего рассматривались как замена, наряду с VK и TikTok оказался Telegram. Его перспективы на российском рекламном рынке выглядят более определенными. Платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, что говорит о ее готовности работать в правовом поле, подчеркнул Горелкин.