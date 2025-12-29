Ледокол впервые добрался до самой северной точки канадской Арктики

Фото: Fisheries and Oceans Canada

Канадские ученые впервые смогли провести комплексное исследование одного из последних районов в мире с круглогодичным морским льдом — вод вокруг островов Королевы Елизаветы и западного региона Тувайюиттук в высокоширотной Арктике. Из-за исторически толстого льда этот район Канадского Арктического архипелага раньше был практически недоступен для судов. Об этом сообщает CBC.

Как пояснил участник экспедиции Дэвид Бэбб из Манитобского университета, таяние льдов открыло путь исследовательскому ледоколу CCGS Amundsen. «Мы потеряли лед, площадь открытой воды увеличилась, и регион теперь более судоходен», — отметил он. Экспедиция, организованная Министерством рыболовства и океанов Канады и университетом, продлилась четыре недели в сентябре—октябре.

Ученые отмечают тревожную тенденцию: вместо многолетнего льда, который формируется годами, теперь преобладает более тонкий сезонный лед. Этот район Арктики нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, и по некоторым прогнозам морской лед здесь может полностью исчезнуть уже в текущем десятилетии.

Во время плавания исследователей удивило отсутствие толстого льда, рыбы и фитопланктона в некоторых районах, например около пролива Нансена. Самый толстый лед, который им удалось найти, был около 7 м, но такие участки встречались редко. «Мы находили сильно деградировавший и подтаявший морской лед», — констатировал Бэбб.

Несмотря на удаленность района от населенных пунктов Нунавута, ученые считают, что изменения в Высокой Арктике повлияют и на южные регионы, где ведется промышленное рыболовство. В конце экспедиции команда встретилась с местными жителями в поселке Резольют-Бей, чтобы обменяться знаниями. Учителя и старожилы подтвердили, что лед тает быстрее, а сезон безопасных путешествий на санях сокращается.