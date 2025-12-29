ФАС раскрыла в Москве «медицинский картель» на ₽277 млн

ФАС раскрыла в Москве картельное соглашение при закупках медизделий на ₽277 млн

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки ценового соглашения (картеля) при закупках медицинских изделий и расходных материалов для поликлиник Москвы на 277 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила антимонопольное дело против пяти компаний — ООО «Катоника», ООО «Вектор-М», ООО «Трансформация», ООО «Ремедикс», ООО «Медвет» — а также двух индивидуальных предпринимателей. В службе уточнили, что организации заключили антиконкурентный сговор при участии в 114 закупках на поставку медицинских изделий и расходных материалов для столичных клиник. «Выявление признаков сговора осуществлялось в том числе с использованием ГИС «Антикартель», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы, предусмотренные статьей 14.32 КоАП России.

Ранее ФАС обнаружил в шести регионах России медицинский картель на сумму 949 млн рублей. Незаконное соглашение заключили две компании — ООО «МегаМед Корпорэйшн» и ООО «РУС», и один индивидуальный предприниматель. Признаки картеля выявили в Москве, Республике Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе.