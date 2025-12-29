«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала сообщение «НЖТИ 18594 ПЕРЕЛАЗ 7934 0570» в 12:08 мск.

В прошлый раз радиостанция выходила в эфир 17 декабря.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц. Также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.