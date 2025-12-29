 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «перелаз»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала сообщение «НЖТИ 18594 ПЕРЕЛАЗ 7934 0570» в 12:08 мск.

В прошлый раз радиостанция выходила в эфир 17 декабря.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц. Также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

В начале декабря «Радиостанция Судного дня» передала сообщение-ребус.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
УВБ-76 (Жужжалка) сообщение эфир
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Правительство назвало, кто сменит Барщевского на посту полпреда в КС Общество, 14:07
Маршрут построен нейросетью: как ChatGPT спасает и рушит путешествия Стиль, 14:04
Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Политика, 14:03
Посольство показало ИИ-ролик с подарками Путина для Зеленского и Трампа Политика, 13:59
Путин подписал закон об использовании мессенджера MAХ для домовых чатов Недвижимость, 13:57
Пользователи приложений трех российских банков сообщили о сбоях Финансы, 13:48
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Российский теннисист Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP Спорт, 13:42
Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» Спорт, 13:41
Trust Wallet раскрыл число пострадавших от взлома и проблему компенсаций Крипто, 13:34
Вся Абхазия осталась без энергоснабжения Общество, 13:33
ФАС раскрыла в Москве «медицинский картель» на ₽277 млн Бизнес, 13:26
Тихое увольнение: 10 сигналов, что вас хотят уволить Образование, 13:14