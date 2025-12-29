Экс-министр АПК Свердловской области Бахтерев умер в возрасте 38 лет

Артём Бахтерев (Фото: Артём Бахтерев / VK)

Экс- глава министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев скончался в возрасте 38 лет. Информация об этом появилась на его странице «ВКонтакте», также порталу Е1 смерть Бахтерева подтвердила его супруга Елена.

Причина смерти не уточняется.

Бахтерев занял должность министра АПК в октябре 2020 года, в 2023-м по собственному желанию покинул пост. Его предшественник Дмитрий Дегтярев скончался в июле 2020 года от последствий коронавируса.

Сейчас пост министра АПК в регионе занимает Анна Кузнецова.