Экс-министр АПК Свердловской области Бахтерев умер в возрасте 38 лет
Экс- глава министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев скончался в возрасте 38 лет. Информация об этом появилась на его странице «ВКонтакте», также порталу Е1 смерть Бахтерева подтвердила его супруга Елена.
Причина смерти не уточняется.
Бахтерев занял должность министра АПК в октябре 2020 года, в 2023-м по собственному желанию покинул пост. Его предшественник Дмитрий Дегтярев скончался в июле 2020 года от последствий коронавируса.
Сейчас пост министра АПК в регионе занимает Анна Кузнецова.
