Общество
0

Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею

Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею и разбогател на ₽70 млн
Алексей
Алексей (Фото: пресс-служба «Столото»)

Охранник из Тамбовской области по имени Алексей дважды выиграл джекпот в моментальных лотереях и стал мультимиллионером. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Столото». В декабре он выиграл 60 млн руб. в моментальной лотерее с новогодним дизайном, а месяцем ранее — 10 млн руб. в лотерее той же серии. Оба выигрышных билета мужчина купил в одной и той же точке продаж.

Алексей давно участвует в лотереях, отдавая предпочтение моментальным, потому что результат можно узнать сразу. «Я всегда верил, что мне повезет! Когда я выиграл первый раз 10 млн руб., эмоции были радостные. Самое главное, я понял, что в этой моментальной лотерее мне фартит, и стал участвовать в ней дальше», — рассказал он.

Выигрышный билет на 60 млн в декабре «счастливой рукой» выбрала продавец точки Анжелика. Она вспоминает, что предложила ему пять билетов сверху пачки и в последнем из них оказался суперприз. «Когда я это поняла, у меня глаза округлились и руки стали дрожать от эмоций!» — поделилась она.

Мужчина, который вышел на пенсию, но был вынужден продолжать работать, в свободное время любит рыбачить. На выигрыш он планирует купить квартиру в Москве для сдачи в аренду, чтобы обеспечить пассивный доход, обновить машину и помочь близким. «Выигрыш поможет мне выйти на заслуженный отдых и ощутить финансовую стабильность», — пояснил Алексей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

