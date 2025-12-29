 Перейти к основному контенту
МВД предупредило о рисках поиска родни в интернете

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
МВД предупредило о рисках поиска пропавших родственников онлайн —а именно  через сомнительные телеграм-каналы, группы, чаты и юридические компании, которые функционируют только в мессенджерах. Об этом сообщило управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России».

В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют подобные площадки для обмана, предлагая платные услуги по якобы поиску погибших или пропавших близких. Подобный случай произошел с 62-летней жительницей Минска, о чем сообщили белорусские коллеги — она стала жертвой широко известной схемы «нигерийские письма». Это вид мошенничества, при котором убеждают заплатить, чтобы устранить препятствия на пути получения более крупной суммы в будущем.

Женщина на протяжении пяти лет общалась по электронной почте с неизвестным лицом, которое выяснило подробности о ее двоюродном брате. Однажды она получила письмо о гибели родственника, ей также сообщили, что она оказалась единственной наследницей состояния в $100 тыс.

Затем фиктивные юристы предложили помощь в оформлении наследства. Под различными предлогами женщина переводила деньги злоумышленникам на протяжении нескольких лет.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, который позволит через «Госуслуги» и полицию подать запрос о поиске человека: давнего знакомого или родственника, с которым утрачена связь. В настоящее время МВД не может делиться персональными данными.

Читайте РБК в Telegram.

