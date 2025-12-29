Перевозчик сообщил об опоздании шести поездов «Таврия» в Крым и из него

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Шесть пассажирских поездов «Таврия», следующие в Крым и из него, задерживаются в пути следования. Об этом сообщила компания перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В компании уточнили, что время задержек составляет от 1 до 5 часов. Так, из Москвы в Симферополь опаздывают два поезда на час. Два поезда задерживаются из Симферополя в Москву, еще два — из Симферополя и Севастополя в Санкт-Петербург.

Список поездов, следующих с опозданием:

№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 28 декабря, опоздание 1 час;

№ 097 Москва — Симферополь — Москва, отправлением 28 декабря, опоздание 1 час;

№ 182 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, опоздание 3 часа;

№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, опоздание 4 часа;

№ 068 Симферополь–Москва, отправлением 27 декабря, опоздание 5,5 часов;

№ 018 Симферополь–Москва, отправлением 28 декабря, опоздание 2 часа.

В компании предупредили, что время задержки может изменится. «Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.