Перевозчик сообщил об опоздании шести поездов «Таврия» в Крым и из него
Шесть пассажирских поездов «Таврия», следующие в Крым и из него, задерживаются в пути следования. Об этом сообщила компания перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
В компании уточнили, что время задержек составляет от 1 до 5 часов. Так, из Москвы в Симферополь опаздывают два поезда на час. Два поезда задерживаются из Симферополя в Москву, еще два — из Симферополя и Севастополя в Санкт-Петербург.
Список поездов, следующих с опозданием:
- № 028 Москва — Симферополь, отправлением 28 декабря, опоздание 1 час;
- № 097 Москва — Симферополь — Москва, отправлением 28 декабря, опоздание 1 час;
- № 182 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, опоздание 3 часа;
- № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, опоздание 4 часа;
- № 068 Симферополь–Москва, отправлением 27 декабря, опоздание 5,5 часов;
- № 018 Симферополь–Москва, отправлением 28 декабря, опоздание 2 часа.
В компании предупредили, что время задержки может изменится. «Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
