Общество⁠,
В Люберцах ликвидировали крупный цех по производству поддельной икры
В Люберцах правоохранители выявили подпольный цех по производству поддельной икры, на месте обнаружили товар на сумму более 7 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

«Полицейские обнаружили и изъяли более 8,5 тыс. банок готовой продукции, 12 т поддельной икры, станки для закатки банок, тару, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи», — говорится в сообщении.

По словам Волк, злоумышленники организовали схему, рассчитанную на полгода: закупали имитированную икру, затем расфасовывали в банки и снабжали этикетками несуществующих производителей. Готовый товар под видом натуральной икры продавался на рынках Московского региона и соседних областей.

Работа велась в антисанитарных условиях. У трудящихся в цеху пятерых иностранцев отсутствовало разрешение на работу и медицинские книжки. На них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), они оштрафованы и будут выдворены из страны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации; лишение свободы на срок до шести лет). Двое подозреваемых в организации незаконного производства задержаны и помещены под домашний арест.

Анастасия Лежепекова
икра красная икра Новый год подделки МВД
